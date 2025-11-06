Олена Шуляк
Гроші, Освіта, Україна, Світ

Усі вчителі отримають по 1500 грн — кошти можна буде використати на навчальні курси

Вчора, 22:00 Переглядів: 90

 

Стартувавав новий пілотний проєкт — навчання розпочнеться на початку нового року

Уряд запустили новий інструмент підтримки українських педагогів — політику «Гроші ходять за вчителем». Відтепер кожен учитель сам вирішуватиме, як розвиватись і де навчатися. Про це повідомила премєр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагогаЦі кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі, — зазначила вона.

Участь в пілотному проєкті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7–9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів на платформі «Вектор» відкриється вже у грудні 2025 року за посиланням.

Навчання розпочнеться на початку нового року. Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку.

— Вдячна партнерам за підтримку української освіти, за віру у наших вчителів — тих, хто щодня формує майбутнє країни, — написала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що уряд виділяє 10 млрд грн на виплати по програмі «Зимова підтримка» та розповіли, хто може отримати 1000 грн.

Ми також писали, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Разом з програмою грошової підтримки уряд запускає проєкт безплатних поїздок «Укрзалізниці» на відстань до 3000 км та безкоштовний комплексний медичний огляд для людей 40+.

Автор: Віктор Крук
