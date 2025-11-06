Усі вчителі отримають по 1500 грн — кошти можна буде використати на навчальні курси

Стартувавав новий пілотний проєкт — навчання розпочнеться на початку нового року

Уряд запустили новий інструмент підтримки українських педагогів — політику «Гроші ходять за вчителем». Відтепер кожен учитель сам вирішуватиме, як розвиватись і де навчатися. Про це повідомила премєр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога . Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі , — зазначила вона.

Участь в пілотному проєкті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7–9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів на платформі «Вектор» відкриється вже у грудні 2025 року за посиланням.

Навчання розпочнеться на початку нового року. Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку.

— Вдячна партнерам за підтримку української освіти, за віру у наших вчителів — тих, хто щодня формує майбутнє країни , — написала Юлія Свириденко.

