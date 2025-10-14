У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як заблокувати номери телефонних спамерів

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Споживач, Україна, Світ

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як заблокувати номери телефонних спамерів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 159 Коментарів: 1

 

Для цього можна повідомити про спам-номер своєму оператору, надіслати скаргу на урядову гарячу лінію, або через сайт звернутися до Національної комісії з регулювання електронних комунікацій

З 2-го жовтня в Україні набули чинності нові правила, які дозволяють оператором блокувати спам-номери. Є кілька варіантів, щоб позбутися рекламних дзвінків, на які ви не давали згоди. Про це роз’яснили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Варіант № 1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:

  • Vodafone — у застосунку чи за номером 111, або 0 800 400 111 в Україні та +38 050 400 111 у роумінгу;
  • Kyivstar — у застосунку чи за номером 466, або 0 800 300 466 в Україні та 105466# у роумінгу;
  • Lifecell — у застосунку чи за номером 5433, або 0 800 25433 в Україні та +38 063 5433 111 у роумінгу.

Варіант №2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.

Варіант № 3. Зверніться до Національної комісії з регулювання електронних комунікацій через форму на сайті.

Як оператори перевірятимуть спам-номери?

У міністерстві пояснили, як оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям:

  • виклики здійснюють без комунікації;
  • середня тривалість дзвінків за 7 днів — менш ніж 60 секунд;
  • понад 50% дзвінків — на різні номери;
  • на номер неможливо передзвонити;
  • під час виклику відтворюється записане повідомлення;
  • скарги від абонентів;
  • кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера
  • номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

Детальніше про нові Правила можна прочитати за посиланням.

— Набридло скидати дзвінки від школи англійської та слухати про швидкі гроші… Захищаємо українців від спаму, - закликають у Мінцифра.

Нагадаємо, 2-го жовтня ми писали, що в Україні набирають чинності зміни до Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Одне з важливих нововведень — телеком-оператори отримали можливість блокувати непродуктивні виклики та номери абонентів, з яких їх роблять. Насамперед це дзвінки, які можна віднести до спаму. Але зникнуть не всі рекламні виклики — частина з них перейде в групу законних комерційних викликів. 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінцифра спам оператор правила
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 524
evil:
Сьогодні, 12:38

Нарешті. Вже тошно від настирливих шкіл іноземних мов, юоидичних підтримок та вийграшів у 400 тисяч гривень 


5 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх