У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як заблокувати номери телефонних спамерів

З 2-го жовтня в Україні набули чинності нові правила, які дозволяють оператором блокувати спам-номери. Є кілька варіантів, щоб позбутися рекламних дзвінків, на які ви не давали згоди. Про це роз’яснили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Варіант № 1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:
Варіант №2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.
Варіант № 3. Зверніться до Національної комісії з регулювання електронних комунікацій через форму на сайті.
У міністерстві пояснили, як оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям:
Детальніше про нові Правила можна прочитати за посиланням.
Нагадаємо, 2-го жовтня ми писали, що в Україні набирають чинності зміни до Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Одне з важливих нововведень — телеком-оператори отримали можливість блокувати непродуктивні виклики та номери абонентів, з яких їх роблять. Насамперед це дзвінки, які можна віднести до спаму. Але зникнуть не всі рекламні виклики — частина з них перейде в групу законних комерційних викликів.
