У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як заблокувати номери телефонних спамерів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 159 Коментарів: 1

Для цього можна повідомити про спам-номер своєму оператору, надіслати скаргу на урядову гарячу лінію, або через сайт звернутися до Національної комісії з регулювання електронних комунікацій

З 2-го жовтня в Україні набули чинності нові правила, які дозволяють оператором блокувати спам-номери. Є кілька варіантів, щоб позбутися рекламних дзвінків, на які ви не давали згоди. Про це роз’яснили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Варіант № 1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:

Vodafone — у застосунку чи за номером 111 , або 0 800 400 111 в Україні та +38 050 400 111 у роумінгу;

— у застосунку чи за номером , або в Україні та у роумінгу; Kyivstar — у застосунку чи за номером 466 , або 0 800 300 466 в Україні та 105466 # у роумінгу;

— у застосунку чи за номером , або в Україні та у роумінгу; Lifecell — у застосунку чи за номером 5433, або 0 800 20 5433 в Україні та +38 063 5433 111 у роумінгу.

Варіант №2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.

Варіант № 3. Зверніться до Національної комісії з регулювання електронних комунікацій через форму на сайті.

Як оператори перевірятимуть спам-номери?

У міністерстві пояснили, як оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям:

виклики здійснюють без комунікації;

середня тривалість дзвінків за 7 днів — менш ніж 60 секунд;

понад 50% дзвінків — на різні номери;

на номер неможливо передзвонити;

під час виклику відтворюється записане повідомлення;

скарги від абонентів;

кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера

номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

Детальніше про нові Правила можна прочитати за посиланням.

— Набридло скидати дзвінки від школи англійської та слухати про швидкі гроші… Захищаємо українців від спаму, - закликають у Мінцифра.

Нагадаємо, 2-го жовтня ми писали, що в Україні набирають чинності зміни до Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Одне з важливих нововведень — телеком-оператори отримали можливість блокувати непродуктивні виклики та номери абонентів, з яких їх роблять. Насамперед це дзвінки, які можна віднести до спаму. Але зникнуть не всі рекламні виклики — частина з них перейде в групу законних комерційних викликів.