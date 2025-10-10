Ціна на газ для населення залишиться незмінною до 31 березня 2026 року

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Уряд продовжив дію покладення спеціальних обовʼязків на суб'єктів ринку природного газу. Ціна становитиме:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

— Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону, — наголосила Юлія Свириденко.

Вона додала, що уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, попри нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці.

— Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи, — зазначила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, у квітні 2025 року «Нафтогаз» запевнив, що не змінюватиме ціну на газ для населення до 2026 року.