Темрява не зупинить життя: у Кременчуці визначили «Студента року»

У міському Палаці культури пройшов щорічний конкурс «Студент року» 2025. Участь взяли студенти семи навчальних закладів. Під час виступів навіть зникало світло, але команди продовжили змагання
19 листопада в міському Палаці культури відбувся вже традиційний щорічний конкурс «Студент року» 2025, до якого залучилися студенти семи вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, а саме:
Тема цьогорічного конкурсу — «Студент XXI століття:традиції та сучасність». Всього було три етапи:
Конкурс почався з хвилини мовчання та гімну.
Присутніх попередили про правила безпеки у разі оголошення повітряної тривоги або вимкнення світла. Ведучі голосили спонсорів і організаторів і зал, в очікуванні команд, вибухнув оплесками та свистом.
Учасники конкурсу та глядачі були заряджені позитивом і енергією, повітря повнилось духом змагань.
Команди по черзі демонстрували свої таланти, артистичність, креатив та бажання перемогти. Було видно як вони відповідально та з ентузіазмом поставились до завдань.
Не обійшлось без казусів — у середині конкурсу світло пропало, та темрява не змогла зупинити все це дійство — команди підтримки скандували назви своїх команд, а зал наповнився світлом ліхтариків.
За декілька хвилин знову включились софіти і конкурс продовжився.
Кожна команда виклалась на всі 100%, кожна отримала сертифікати та призи, але переможець, як завжди, був один, ним став представник ВПУ №7.
Нагадаємо, двічі до цього титул «Студент року» вигравав Кременчуцький льотний коледж.
