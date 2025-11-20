Темрява не зупинить життя: у Кременчуці визначили «Студента року»

У міському Палаці культури пройшов щорічний конкурс «Студент року» 2025. Участь взяли студенти семи навчальних закладів. Під час виступів навіть зникало світло, але команди продовжили змагання

19 листопада в міському Палаці культури відбувся вже традиційний щорічний конкурс «Студент року» 2025, до якого залучилися студенти семи вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, а саме:

Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В. І. Литвиненка Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ Вищого професійного училища №7 Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Комунального закладу вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради. Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука

Тема цьогорічного конкурсу — «Студент XXI століття:традиції та сучасність». Всього було три етапи:

«Trailer навчального закладу»

«Номер із зіркою»

«Культурний код».

Конкурс почався з хвилини мовчання та гімну.

Присутніх попередили про правила безпеки у разі оголошення повітряної тривоги або вимкнення світла. Ведучі голосили спонсорів і організаторів і зал, в очікуванні команд, вибухнув оплесками та свистом.

Учасники конкурсу та глядачі були заряджені позитивом і енергією, повітря повнилось духом змагань.

Команди по черзі демонстрували свої таланти, артистичність, креатив та бажання перемогти. Було видно як вони відповідально та з ентузіазмом поставились до завдань.

Не обійшлось без казусів — у середині конкурсу світло пропало, та темрява не змогла зупинити все це дійство — команди підтримки скандували назви своїх команд, а зал наповнився світлом ліхтариків.

За декілька хвилин знову включились софіти і конкурс продовжився.

Кожна команда виклалась на всі 100%, кожна отримала сертифікати та призи, але переможець, як завжди, був один, ним став представник ВПУ №7.

Нагадаємо, двічі до цього титул «Студент року» вигравав Кременчуцький льотний коледж.