Культура, Освіта

Темрява не зупинить життя: у Кременчуці визначили «Студента року»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 438

У міському Палаці культури пройшов щорічний конкурс «Студент року» 2025. Участь взяли студенти семи навчальних закладів. Під час виступів навіть зникало світло, але команди продовжили змагання

19 листопада в міському Палаці культури відбувся вже традиційний щорічний конкурс «Студент року» 2025, до якого залучилися студенти семи вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, а саме:

  1. Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В. І. Литвиненка
  2. Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ
  3. Вищого професійного училища №7
  4. Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського
  5. Комунального закладу вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради.
  6. Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського
  7. Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука 

 

Тема цьогорічного конкурсу — «Студент XXI століття:традиції та сучасність». Всього було три етапи:

  • «Trailer навчального закладу»
  • «Номер із зіркою»
  • «Культурний код».

Конкурс почався з хвилини мовчання та гімну.

 

Присутніх попередили про правила безпеки у разі оголошення повітряної тривоги або вимкнення світла. Ведучі голосили спонсорів і організаторів і зал, в очікуванні команд, вибухнув оплесками та свистом.

Учасники конкурсу та глядачі були заряджені позитивом і енергією, повітря повнилось духом змагань.

Команди по черзі демонстрували свої таланти, артистичність, креатив та бажання перемогти. Було видно як вони відповідально та з ентузіазмом поставились до завдань.

 

 

Не обійшлось без казусів — у середині конкурсу світло пропало, та темрява не змогла зупинити все це дійство — команди підтримки скандували назви своїх команд, а зал наповнився світлом ліхтариків.

 

За декілька хвилин знову включились софіти і конкурс продовжився.

Кожна команда виклалась на всі 100%, кожна отримала сертифікати та призи, але переможець, як завжди, був один, ним став представник ВПУ №7.

 

Нагадаємо, двічі до цього титул «Студент року» вигравав Кременчуцький льотний коледж.

Автор: Катерина Животовська
