Будинок біля озера, пограбування й апельсини: що кременчуківцям почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
|
Поліна Кулакова «Я пам’ятатиму твоє обличчя»
Після трагічної втрати коханої Андрій пристає на пропозицію друга і вирушає пожити за місто. Здавалося б, свіже повітря, мальовнича природа і будинок біля озера, омріяний коханою, — найкращі умови, щоб прожити скорботу й угамувати біль. Проте замість очікуваного спокою Андрій із другом опиняються в епіцентрі розслідування жорстокого вбивства. Зненацька перед очима оживає місцева моторошна легенда проклятого озера, що починає тісно переплітатися з реальною загрозою, стираючи межі між дійсним і вигаданим. З кожним кроком герої, наражаючись на небезпеку, наближаються до шокуючої правди, прихованої в глушині.
|
Фредрік Бакман «Тривожні люди»
В одному шведському містечку стається невдала спроба пограбування банку. Грабіжник, намагаючись втекти від поліції, забігає в житловий будинок, випадково опиняється у квартирі, яку саме показують групі потенційних покупців, і бере цих людей в заручники. Ситуація для всіх стресова, проте поступово заручники знайомляться, спілкуються й діляться своїми життєвими історіями. Та коли зрештою все закінчується і поліції вдається вивести усіх людей, грабіжника у квартирі не виявляється. Загадкову справу беруться розплутати двоє поліціянтів.
|
|
Марина Манченко «Гіркі апельсини»
Це роман у новелах про українок та українців на Сицилії. Вони навчаються, працюють, творять, а їхні долі переплітаються у химерне мереживо на тлі моря, квітучого гібіскусу та дещо ретроградних місцевих традицій. Закоханість в Сицилію поступово минає, пори року змінюються, а сицилійські апельсини виявляються зовсім не такими солодкими, як здавалося.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.