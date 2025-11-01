Будинок біля озера, пограбування й апельсини: що кременчуківцям почитати на вихідних

Поліна Кулакова «Я пам’ятатиму твоє обличчя» Після трагічної втрати коханої Андрій пристає на пропозицію друга і вирушає пожити за місто. Здавалося б, свіже повітря, мальовнича природа і будинок біля озера, омріяний коханою, — найкращі умови, щоб прожити скорботу й угамувати біль. Проте замість очікуваного спокою Андрій із другом опиняються в епіцентрі розслідування жорстокого вбивства. Зненацька перед очима оживає місцева моторошна легенда проклятого озера, що починає тісно переплітатися з реальною загрозою, стираючи межі між дійсним і вигаданим. З кожним кроком герої, наражаючись на небезпеку, наближаються до шокуючої правди, прихованої в глушині.