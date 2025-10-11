Південний полюс, кава і щастя: що кременчуківцям почитати на вихідних

Катерина Палагута «У пошуках щастя» Коли здається, що світ збожеволів, життя закінчилось і все летить у прірву; коли люди, яким довіряв, не просто зрадили, а розтоптали всі твої цінності, стерли їх у порох; коли ставиш на собі хрест, бо стонадцятий раз надія на просте людське щастя розбивається на дрібні скалки; коли вже не чекаєш нічого доброго; стається щось, що власне змінює, перевертає з голови на ноги: випадкова зустріч, вчасно підхоплений вірус, підкинута коробка кошенят, знайдений на вулиці телефон чи загублений пес, дві смужки на тесті. І враз отакі-то дрібнички стають цеглинами, з яких вибудовується міцний міст у світле майбутнє.