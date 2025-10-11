Південний полюс, кава і щастя: що кременчуківцям почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
Катерина Палагута «У пошуках щастя»
Коли здається, що світ збожеволів, життя закінчилось і все летить у прірву; коли люди, яким довіряв, не просто зрадили, а розтоптали всі твої цінності, стерли їх у порох; коли ставиш на собі хрест, бо стонадцятий раз надія на просте людське щастя розбивається на дрібні скалки; коли вже не чекаєш нічого доброго; стається щось, що власне змінює, перевертає з голови на ноги: випадкова зустріч, вчасно підхоплений вірус, підкинута коробка кошенят, знайдений на вулиці телефон чи загублений пес, дві смужки на тесті. І враз отакі-то дрібнички стають цеглинами, з яких вибудовується міцний міст у світле майбутнє.
Руаль Амудсен «Південний полюс»
У грудні 1911 року Руаль Амудсен, норвезький мандрівник і полярний дослідник, став першою людиною, що досягнула Південного полюса Землі. І це його історія – з перших уст.
Мар’яна Савка «Люди на каві»
Люди на каві. Та про що вони лишень не говорять! Сміються, сваряться, зізнаються в коханні, розповідають про подорожі, будують плани. Ці історії - про звичайних людей, які живуть своє життя, з його драмами, болючими розривами і вічним прагненням щастя. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації моменту, бо так важливо відчути мить, у якій ти живий і відчуваєш світ довкола – у повноті емоцій, звуків, смаків, кольорів.
