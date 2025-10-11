ГО "Захист держави"
Культура, Кременчук

Південний полюс, кава і щастя: що кременчуківцям почитати на вихідних

Сьогодні, 11:05

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Катерина Палагута «У пошуках щастя»

Коли здається, що світ збожеволів, життя закінчилось і все летить у прірву; коли люди, яким довіряв, не просто зрадили, а розтоптали всі твої цінності, стерли їх у порох; коли ставиш на собі хрест, бо стонадцятий раз надія на просте людське щастя розбивається на дрібні скалки; коли вже не чекаєш нічого доброго; стається щось, що власне змінює, перевертає з голови на ноги: випадкова зустріч, вчасно підхоплений вірус, підкинута коробка кошенят, знайдений на вулиці телефон чи загублений пес, дві смужки на тесті. І враз отакі-то дрібнички стають цеглинами, з яких вибудовується міцний міст у світле майбутнє.

Руаль Амудсен «Південний полюс»

У грудні 1911 року Руаль Амудсен, норвезький мандрівник і полярний дослідник, став першою людиною, що досягнула Південного полюса Землі. І це його історія – з перших уст.
З майстерністю першокласного письменника Амудсен розповідає про випробування, що випали на долю його експедиції, а також про те, як характер і професіоналізм дали змогу подолати їх усі й мати успіх там, де інші зазнали невдачі.
Навіть за сотню років «Південний полюс» залишається однією з найвидатніших книг про полярні дослідження.

  

 

Мар’яна Савка «Люди на каві»

Люди на каві. Та про що вони лишень не говорять! Сміються, сваряться, зізнаються в коханні, розповідають про подорожі, будують плани. Ці історії - про звичайних людей, які живуть своє життя, з його драмами, болючими розривами і вічним прагненням щастя. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації моменту, бо так важливо відчути мить, у якій ти живий і відчуваєш світ довкола – у повноті емоцій, звуків, смаків, кольорів.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
Вверх