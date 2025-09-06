ГО "Захист держави"
Культура, Кременчук

Секта, кохання та гольф: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 1

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Майк Омер «Убивчий вплив»

Лейтенантка поліції Нью-Йорка Еббі Маллен, як інструктор зі звільнення заручників, щодня має справу з найгіршими сценаріями розвитку подій. Здається, її вже ніщо не можу шокувати.
Але все змінюється, коли їй несподівано телефонує Іден Флетчер, давня подруга із сумнозвісної секти Вілкокса. Вони не бачилися тридцять років, які минули від ночі масової загибелі сектантів у пожежі, коли обидві дівчини дивом вижили. Іден у відчаї: хтось викрав її сина і вимагає викуп у розмірі п’ять мільйонів доларів. Еббі не розуміє, чому викрадач вибрав саме Іден, а та відмовляється говорити. Вона мовчить про реліквії їхнього спільного минулого, що зберігає у своєму будинку. Можливо, саме їхнє минуле має до цього якесь відношення…

Джесса Гастінгс «Магнолія Паркс»

Вона — гарна, заможна і самозакохана світська левиця. Він — улюбленець папараці і найвідоміший ловелас Лондона, який розбив їй серце. Однак Магнолія Паркс і Бі Джей Балентайн створені одне для одного — і всі це знають. Та їхнє кохання доволі дивне: вона зустрічається з іншими, щоб тримати його на відстані, він з першими-ліпшими жінками, щоб помститися їй.
Урешті збудований ними світ, де жоден не відпускає другого повністю, тріщить по швах. Коли тріщини даються взнаки, а таємниці виринають на поверхню, Магнолія та Бі Джей нарешті змушені зіткнутися з найголовнішим питанням, якого вони уникали: скільки кохання судилося відчути за все життя?

  

 

Агата Крісті «Чому не Еванс?»

Небезпека може вигулькнути майже будь-де. Навіть на полі для гольфу. Боббі Джонс саме грав у цю гру зі своїм знайомим, доктором Томасом. І, як це іноді буває, м’ячик стрімко вилетів за межі поля. Шукаючи його, Боббі натрапляє на тяжко пораненого чоловіка. Але врятувати бідолаху не вдається. Перед смертю незнайомець промовляє дивну фразу: «Чому не Еванс?». У кишені загиблого Боббі знаходить світлину жінки. Хто вона, ким був померлий і де шукати таємничу людину на ім’я Еванс, що, можливо, знає відповіді на всі ці запитання?
Автор: Руслана Горгола
Вверх