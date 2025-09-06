Секта, кохання та гольф: що кременчужанам почитати на вихідних

Майк Омер «Убивчий вплив» Лейтенантка поліції Нью-Йорка Еббі Маллен, як інструктор зі звільнення заручників, щодня має справу з найгіршими сценаріями розвитку подій. Здається, її вже ніщо не можу шокувати.

Але все змінюється, коли їй несподівано телефонує Іден Флетчер, давня подруга із сумнозвісної секти Вілкокса. Вони не бачилися тридцять років, які минули від ночі масової загибелі сектантів у пожежі, коли обидві дівчини дивом вижили. Іден у відчаї: хтось викрав її сина і вимагає викуп у розмірі п’ять мільйонів доларів. Еббі не розуміє, чому викрадач вибрав саме Іден, а та відмовляється говорити. Вона мовчить про реліквії їхнього спільного минулого, що зберігає у своєму будинку. Можливо, саме їхнє минуле має до цього якесь відношення…