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Шпигуни, незнайомці і діти: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 79

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Тесс Геррітсен «Гості на літо»

Колишні шпигуни — МеггіВілл та її друзі — вийшли на заслужений відпочинок. Тепер вони стежать не за ворогами держави, а за ластівками й дятлами, а замість зустрічей у штаб-квартирах збираються обговорювати книжки за келихом улюбленого напою.
Та одного дня розмірені будні курортного містечка П’юріті сколихнула нечувана подія: посеред білого дня зникла дівчинка-підліток, що приїхала сюди на літо…

Керол Флемінг «Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником»

Почати розмову з незнайомою людиною непросто, особливо віч-на-віч, а не в месенджерах. Як представитися, як утримати увагу нового знайомого, як подолати страх і незграбність? Ця книжка дасть відповіді на ваші запитання, а також цінні поради: як уникнути занудства у спілкуванні та як врятуватися з товариства зануд; як заперечити співрозмовнику, не образивши його; як поводитися, щоб люди самі підійшли до вас і заговорили; як почати легку бесіду та перетворити її на повноцінну розмову. Чітко, доступно, по суті.

  

 

Наталія Космолінська, Ірина Магдиш «Гра в музей»

Про що можна говорити з дітьми в музеї чи галереї? Як бавитись, спілкуючись про мистецтво? Як перетворити похід у музей на незабутній спогад дитинства?
Авторки цієї книжки підказують відповіді на ці та інші питання, цікаво та нестандартно розповідають про картини і скульптури, що експонуються у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького, пропонують різноманітні ідеї для родинного дозвілля та мандрівок цікавими місцинами Львівщини, а також діляться своєрідними асоціаціями до мистецьких творів: музикою, книжками, фільмами.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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