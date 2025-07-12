Шпигуни, незнайомці і діти: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Тесс Геррітсен «Гості на літо»
Колишні шпигуни — МеггіВілл та її друзі — вийшли на заслужений відпочинок. Тепер вони стежать не за ворогами держави, а за ластівками й дятлами, а замість зустрічей у штаб-квартирах збираються обговорювати книжки за келихом улюбленого напою.
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Керол Флемінг «Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником»
Почати розмову з незнайомою людиною непросто, особливо віч-на-віч, а не в месенджерах. Як представитися, як утримати увагу нового знайомого, як подолати страх і незграбність? Ця книжка дасть відповіді на ваші запитання, а також цінні поради: як уникнути занудства у спілкуванні та як врятуватися з товариства зануд; як заперечити співрозмовнику, не образивши його; як поводитися, щоб люди самі підійшли до вас і заговорили; як почати легку бесіду та перетворити її на повноцінну розмову. Чітко, доступно, по суті.
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Наталія Космолінська, Ірина Магдиш «Гра в музей»
Про що можна говорити з дітьми в музеї чи галереї? Як бавитись, спілкуючись про мистецтво? Як перетворити похід у музей на незабутній спогад дитинства?
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