Шпигуни, незнайомці і діти: що кременчужанам почитати на вихідних

Колишні шпигуни — МеггіВілл та її друзі — вийшли на заслужений відпочинок. Тепер вони стежать не за ворогами держави, а за ластівками й дятлами, а замість зустрічей у штаб-квартирах збираються обговорювати книжки за келихом улюбленого напою. Та одного дня розмірені будні курортного містечка П’юріті сколихнула нечувана подія: посеред білого дня зникла дівчинка-підліток, що приїхала сюди на літо…

Керол Флемінг «Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником» Почати розмову з незнайомою людиною непросто, особливо віч-на-віч, а не в месенджерах. Як представитися, як утримати увагу нового знайомого, як подолати страх і незграбність? Ця книжка дасть відповіді на ваші запитання, а також цінні поради: як уникнути занудства у спілкуванні та як врятуватися з товариства зануд; як заперечити співрозмовнику, не образивши його; як поводитися, щоб люди самі підійшли до вас і заговорили; як почати легку бесіду та перетворити її на повноцінну розмову. Чітко, доступно, по суті.