На міжнародному кінофестивалі «Молодість» відбулася прем’єра фільму Жанни Озірної «Медовий місяць»

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Це перша повнометражна робота режисерки Жанни Озірної, яка раніше жила та навчалася в Горішніх Плавнях

Світова прем’єра стрічки пройшла на Венеційському кінофестивалі на початку вересня. Дебют Жанни Озірної в новому форматі привернув значну увагу професійної та глядацької спільноти.

Прем’єрний показ фільму «Медовий місяць» відбувся в рамках міжнародного кінофестивалю «Молодість» 29 жовтня в Києві. Продюсер стрічки — Дмитро Суханов.

Це дебютна повнометражна робота режисерки Жанни Озірної. Почесним гостем на захід був запрошений міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков. Очільник громади привітав режисерку з прем’єрою. У конкурсній програмі «Молодості» — стрічки, які раніше були на кінофестивалях у Каннах, Локарно, Берліні, Венеції та Карлових Варах; українські прем’єри, серед яких як роботи вже відомих кіномитців, так і фільми режисерів-початківців. Творці «Медового місяця» змагаються за перемогу в секції повнометражного кіно, де представлено десять фільмів. Переможець отримає традиційну нагороду фестивалю «Скіфського оленя» — статуетку оленя у скіфському стилі золотого кольору та грошовий приз $5000.

Національна прем’єра стрічки, на думку критиків, стала однією з найбільш очікуваних мистецьких подій осені й привернула значну увагу медіа та глядацької спільноти. Також у конкурсній програмі фестивалю представлені: секція короткометражних фільмів, у якій налічується 14 фільмів, документальна секція — десять стрічок, студентський конкурс — 15 і Teen Screen (підліткове кіно) — сім картин. А в цілому цьогорічна програма «Молодості» нараховує понад 120 фільмів (включно з короткометражними роботами).

Події «Медового місяця» розгортаються в маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає молода пара: психотерапевт Тарас і мисткиня Ольга, яких зіграли Роман Луцький та Ірина Нірша. Подружжя щойно придбало квартиру в передмісті і проводять у ній першу ніч: справляють входини з друзями, розмовляють про мистецтво, привидів.

На світанку молода пара прокидається від вибухів. Подружжю не вдається вчасно покинути місто. А тим часом російські військові облаштовуються прямо у дворі їхнього будинку. Подружжя опиняється в пастці у квартирі без електрики та мобільного зв’язку, з обмеженими запасами води та їжі. Стрічка «Медовий місяць» створена в рамках програми підтримки Венеційського фестивалю Biennale College Cinema для кінематографістів, які знімають свою першу або другу повнометражну роботу. По завершенні серії воркшопів (практичних занять у робочих майстернях) Biennale College Cinema надає грант на створення фільму в розмірі 200 тис. євро.

Увесь знімальний процес відбувався в Україні на початку 2024 року. Виробництвом фільму займалася компанія Toy Cinema. За словами міського голови Дмитра Бикова, фільм справив на нього глибоке враження.

«"Медовий місяць" — це художнє досягнення, що передає складні емоції й психологічну напругу історії молодят, які опинилися в окупації у смертельній небезпеці, — прокоментував прем’єру для «Хронік тижня» Дмитро Биков. — Світ героїв одночасно руйнується, але справжнє кохання й стійкі переконання надають їм міцності духу, утверджують віру в Україну. Таке майстерне зображення трагічних людських переживань заслуговує найвищої оцінки й визнання».

Міський голова додав, що «участь стрічки у престижних європейських кінофестивалях є не лише досягненням, а й свідченням того, що творчість Жанни Озірної та команди "Медового місяця" знаходить відгук серед глядачів та критиків на міжнародній арені».

2 вересня відбулася прем’єра фільму «Медовий місяць» на Венеційському кінофестивалі. Його показали в рамках позаконкурсної програми Biennale College Cinema. Квитки на прем’єру у Венеції були продані до останнього. Після перегляду публіка стоячи аплодувала команді фільму. Права на показ стрічки у світі вже придбала міжнародна компанія REASON8 Films із Лондона. Вихід у національний український прокат заплановано на 2025 рік.

Розповідаючи на прем’єрі в Києві про участь у Венеційському кінофестивалі, Жанна Озірна представила глядачам творчу команду, яка працювала над фільмом. Серед них кінооператор Володимир Усик, звукорежисер Сергій Степанський, художниця Маргарита Кулик, співавтор ідеї та монтажер Філіп Сотниченко. Як зауважила режисерка в одному з інтерв’ю, в основу картини покладено історію її знайомого, який мешкає в передмісті Києва.

«Зрештою, це історія багатьох наших знайомих, а для когось — і особиста. Кіно стало моїм способом відновлення зв’язку з новою реальністю і, сподіваюся, початком процесу зцілення та позбавлення тягаря провини, — наголошує Жанна Озірна. — Я відчула потребу адаптувати цю історію до того, як особисто я проживаю цю війну, до викликів, з якими зараз стикається моє покоління, до вибору, який ми змушені робити».

За словами режисерки, вона ставила собі конкретну мету, яка полягала в тому, щоб створити «фільм-стан про те, як ми почуваємося, коли в нас немає розуміння майбутнього, про застрягання між минулим і майбутнім».

«Вони [головні герої — ред.] виходять наприкінці в цю чорну невідомість, незрозуміло, що з ними буде далі. Оце відчуття, що ти вже не маєш минулого, але й майбутнього теж іще не бачиш», — зазначає авторка фільму.

Жанна Озірна в дитинстві жила та навчалася в Горішніх Плавнях, у школі № 1.

У 2009 році отримала диплом магістра Інституту журналістики та телемистецтва Київського міжнародного університету. Кілька років працювала у Центрі сучасного мистецтва, редактором онлайн-видання Korydor у Києві та координаторкою Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів. Також вона є учасницею Української кіноакадемії та Гільдії режисерів України. У 2018 році була нагороджена спеціальною відзнакою журі на Одеському міжнародному кінофестивалі за короткометражну стрічку «Зв’язок» та отримала почесний грант Oppose Othering на кінофестивалі GoEast.

Наступного року її картина «Дорослий» була представлена у спеціальній програмі «Стан нового покоління» на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Вінтертурі (Швейцарія). Жанна Озірна також зняла короткометражки «Зустріч», «Благодать» та інші. У 2020-му анімаційний проєкт режисерки «Анна & гравітація» здобув спеціальну відзнаку журі за найкращий сценарний пітчинг (презентацію) у рамках фестивалю «Інтерфільм» у Берліні. Режисерка була учасницею численних програм підтримки й розвитку молодих митців європейської кінематографічної спільноти.

Головний герой Роман Луцький — заслужений артист України, якого називають «українським Бредом Піттом». У березні 2006 року він зіграв свою першу роль сантехніка та батька трьох дітей у виставі «Шлюб по-італійськи». У 2008 році закінчив курс заслуженого діяча мистецтв України, професора Анатолія Грицана й народного артиста України Ростислава Держипільського та став актором Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Роман Луцький відомий за фільмами «Сторожова застава», «Відблиск», «Безславні кріпаки», «Віддана» тощо.

Партнерка актора на знімальному майданчику Ірина Нірша — молода українська акторка. Зіграла в короткометражному фільмі «Маляр». Також була тренеркою з акторської майстерності у стрічці «Бачення метелика».