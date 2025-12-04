Українці готові витратити чверть доходу на новорічні покупки — дослідження

Українці витрачають більшість заробітку на базові потреби, але майже половина готова спрямувати до чверті свого доходу на новорічні покупки. Про це йдеться у дослідженні агенції digital-маркетингу Inweb.
За даними аналітиків, 77% місячного бюджету українців йде на необхідні витрати. Водночас 44% респондентів зазначили, що планують виділити значну частину доходу на святкові подарунки.
У дослідженні також зазначено, що майже 5% річних витрат на продукти українці здійснюють лише за 10 днів до Нового року — стільки ж, як у середньому за цілий місяць.
Окрему категорію становлять зумери.
За даними Inweb:
95% молоді шукають знижки;
74% надихаються інфлюенсерами;
43% використовують штучний інтелект для вибору подарунків.
Попит на техніку лишається стабільним, але покупці активніше шукають вигоду: користуються кешбеком (40%), купонами (15%) та оплатою частинами (56%). Середній чек зменшується, натомість кількість покупок зростає.
Наприкінці грудня традиційно зростає попит на косметику та парфуми, а книжки найчастіше купують до січня — завдяки подарунковим наборам і розпродажам.
Світовий тренд також зміщується у бік нематеріальних подарунків: 47% покупців планують дарувати враження — сертифікати, події або відпочинок.
