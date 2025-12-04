Олена Шуляк
Гроші, Україна, Світ

Українці готові витратити чверть доходу на новорічні покупки — дослідження

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 141

 Попри високі базові витрати, святковий бюджет зростає

Українці витрачають більшість заробітку на базові потреби, але майже половина готова спрямувати до чверті свого доходу на новорічні покупки. Про це йдеться у дослідженні агенції digital-маркетингу Inweb.

За даними аналітиків, 77% місячного бюджету українців йде на необхідні витрати. Водночас 44% респондентів зазначили, що планують виділити значну частину доходу на святкові подарунки.

У дослідженні також зазначено, що майже 5% річних витрат на продукти українці здійснюють лише за 10 днів до Нового року — стільки ж, як у середньому за цілий місяць.

Окрему категорію становлять зумери.
За даними Inweb:

  • 95% молоді шукають знижки;

  • 74% надихаються інфлюенсерами;

  • 43% використовують штучний інтелект для вибору подарунків.

Попит на техніку лишається стабільним, але покупці активніше шукають вигоду: користуються кешбеком (40%), купонами (15%) та оплатою частинами (56%). Середній чек зменшується, натомість кількість покупок зростає.

Наприкінці грудня традиційно зростає попит на косметику та парфуми, а книжки найчастіше купують до січня — завдяки подарунковим наборам і розпродажам.

Світовий тренд також зміщується у бік нематеріальних подарунків: 47% покупців планують дарувати враження — сертифікати, події або відпочинок.

Автор: Руслана Горгола
Вверх