Кременчук, Для дому і сім'ї

Новорічний конкурс рецептів від «ДДС» — взяти участь просто!

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 608

Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня

Новорічні свята вже на порозі, а це означає час тепла, затишку та смачних родинних страв. Наша редакція оголошує початок традиційного святкового конкурсу рецептів —ви маєте шанс поділитися своїм кулінарним шедевром та виграти приз!

Взяти участь просто! Поділіться своєю улюбленою стравою, яка асоціюється у вас із святковим новорічним столом. Це може бути оригінальний салат, смачний торт, соковите м’ясо чи креативне сучасне блюдо, яке так люблять шанувальники здорового харчування.

Редакція обере три найцікавіші рецепти, автори яких отримають приємні подарунки та публікацію у святковому випуску!

Як взяти участь:

  • Надішліть свій рецепт на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня.
  • Додайте ваше ім’я та прізвище, номер телефону для зв’язку.

Давайте разом створимо святковий настрій і надихнемо один одного смачними ідеями!

Спонсор конкурсу депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина», директор Кременчуцького заводу комунальної техніки «АЛЬФАТЕКС» Микола Корецький

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс рецепти
Вверх