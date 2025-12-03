Олена Шуляк
Верховна Рада підтримала Держбюджет-2026: як голосували нардепи з Кременчука та району

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 210

Частина депутатів критикували проєкт

Верховна Рада 2 грудня схвалила у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2026 рік. За документ проголосували 257 народних депутатів, серед них — нардепи Юрій Шаповалов від Кременчука (фракція «За майбутнє») та Олексій Мовчан від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу»). 

Що відомо про держбюджет на 2026 рік

Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трлн грн (+18,8% до 2025 року). Дефіцит планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Найбільше коштів мають намір спрямувати на сектор оборони — 2,8 трлн грн, або 27,2% ВВП. Це на 168,6 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

З них понад 44 млрд грн передбачено на виробництво української зброї, у тому числі боєприпасів, дронів, ракет, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Збільшення фінансування передбачено і для сфери освіти — 273,9 млрд грн, що більше, ніж цього року. Передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами: 30% з 1 січня та 20% з 1 вересня 2026 року. 

На охорону здоров’я виділяється 258,6 млрд грн. У медицині планується підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч грн, а також запуск програми «Чекап 40+» із фінансуванням у 10 млрд грн. 

На соціальну сферу у бюджеті передбачається виділити понад 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року).

На ветеранську політику — 18,9 млрд (+6,3 млрд грн до 2025 року). Зокрема передбачені компенсації на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, утримання фахівців з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів та додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Чому бюджет критикують

Перед голосуванням бюджетний комітет рекомендував ухвалити законопроєкт, попри критику частини депутатів. Зокрема, нардепи заявляли, що не підтримали документ через відсутність підвищення виплат військовим і продовження фінансування, зокрема, «Єдиного марафону». 

За словами народного депутата Ярослава Железняка (партія «Голос»), у проєкті бюджету на 2026 рік закладено нестачу близько 300 млрд грн на потреби армії та ще 180 млрд грн — на виплати військовим, навіть у порівнянні з показниками цього року. 

Нагадаємо, уряд підтримав правку до проєкту бюджету-2026, яка передбачає фінансування закупівлі пасажирських вагонів для ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».


Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/Facebook-сторінка Ruslan Stefanchuk
Теги: державний бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

