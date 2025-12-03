Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Полтавщина

Полтавська облрада замовляє наручні годинники: на це можуть витратити понад 400 тисяч гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 292 Коментарів: 1

Годинники мають доставити до 26 грудня

Полтавська обласна рада замовляє 60 наручних годинників у подарункових футлярах. Очікувана вартість закупівлі — 434 тисячі 700 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Годинники закуповують чоловічі та жіночі. Для чоловіків розраховано 40, для жінок — 20.

Усі годинники мають бути кварцовими, зі строком ходу не менше 45 місяців на одному елементі живлення. Корпуси моделей виготовлені з нержавіючої сталі сріблястого кольору й мають мінеральне скло, стійке до подряпин.

Ремінці мають бути зі шкіри, із металевою пряжкою, а гарантія на товар загалом має становити щонайменше 36 місяців. На циферблатах годинників розміщуватимуть напис «Полтавська обласна рада».

Годинники мають доставити до 26 грудня. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, торік Антимонопольний комітет частково задовольнив скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Перший український годинниковий завод «Київська Русь» щодо закупівлі Полтавської обласної ради подарункових наручних годинників. У тендерній документації виявили необґрунтовано деталізовані вимоги й характеристики годинників.

1
Автор: Телеграф
Теги: Полтавська облрада годинник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 765
Andron777:
Сьогодні, 18:35

Хтось з депудятлів має родичів чи дружину торгашів і дає заробити за рахунок бюджетних коштів. Вроді ж на благоЄ дЄло витрачають, а заробляють родичі. Так і у нашому місті, бюджетні гроші деребанять.


0 6

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх