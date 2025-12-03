Полтавська облрада замовляє наручні годинники: на це можуть витратити понад 400 тисяч гривень

Полтавська обласна рада замовляє 60 наручних годинників у подарункових футлярах. Очікувана вартість закупівлі — 434 тисячі 700 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Годинники закуповують чоловічі та жіночі. Для чоловіків розраховано 40, для жінок — 20.
Усі годинники мають бути кварцовими, зі строком ходу не менше 45 місяців на одному елементі живлення. Корпуси моделей виготовлені з нержавіючої сталі сріблястого кольору й мають мінеральне скло, стійке до подряпин.
Ремінці мають бути зі шкіри, із металевою пряжкою, а гарантія на товар загалом має становити щонайменше 36 місяців. На циферблатах годинників розміщуватимуть напис «Полтавська обласна рада».
Годинники мають доставити до 26 грудня. Нині триває подача тендерних пропозицій.
Нагадаємо, торік Антимонопольний комітет частково задовольнив скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Перший український годинниковий завод «Київська Русь» щодо закупівлі Полтавської обласної ради подарункових наручних годинників. У тендерній документації виявили необґрунтовано деталізовані вимоги й характеристики годинників.
