Подали заявку другого дня, а 1000 ще не прийшла? Без паніки, починається друга хвиля виплат

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомляє про початок другої хвилі виплат «Зимової підтримки». 2,5 млн українців, які подали заявки через Дію 16 листопада, отримають по 1000 грн (включно з виплатами на дітей). Загальна сума виплат — понад 3 млрд грн.
У першій хвилі допомогу отримали 1,8 млн людей які подавались через Укрпошту та 1,7 млн користувачів Дії 15 листопада.
Уже витрачено понад 473 млн грн, переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.
