Зимова тисяча 2025 року: коли подавати заявку та хто не зможе отримати допомогу від держави

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 312 Коментарів: 1

Виплата передбачена для всіх громадян, які проживають в Україні, за виключенням тих, хто знаходиться на окупованих територіях

Цієї зими, як і минулої, мільйони українців зможуть отримати обіцяні урядом 1000 грн допомоги в рамках програми «Зимова підтримка 2025». Виплата передбачена для всіх громадян України, як дорослих, так і дітей. Проте деякі категорії громадян не зможуть скористатися цією можливістю. Урядова програма має кілька обмежень.

Отримати кошти не зможуть:

люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

українці, які знаходяться за кордоном.

За прогнозами уряду, гроші отримають близько 10 мільйонів українців, на що передбачено 10 млрд грн. Стандартна виплата становитиме 1000 грн, а найвразливіші категорії громадян можуть розраховувати на 6500 грн державної підтримки. На це додатково уряд виділив ще 4,4 млрд грн. Очікується, що ці гроші отримають понад 660 тисяч осіб — дітей з інвалідністю, ВПО з інвалідністю I групи, дітей під опікою та малозабезпечених родин, самотніх пенсіонерів, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Подати заявку можна з 15 листопада до 15 грудня 2025 року. Отримані кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, покупку ліків, книжок або навіть на благодійність — наприклад, на підтримку ЗСУ чи волонтерів.

Уряд виділяє 10 млрд грн на виплати по програмі «Зимова підтримка»: хто може отримати 1000 грн

Нагадаємо, 6 листопада ми повідомляли, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.