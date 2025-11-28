2,6 млн грн на допомогу: кому виплатять гроші на Полтавщині в грудні

Виплати передбачені для лікування, відновлення житла та підтримки сімей

421 мешканець Полтавщини отримає матеріальну допомогу в грудні. Для виплат із обласного бюджету спрямували майже 2,6 млн грн. Про це повідомили у Полтавської обласній військовій адміністрації 28 листопада.

Понад 1,3 млн грн виділили місцевим жителям, які потребують тривалого та дороговартісного лікування. Також допомогу нададуть 121 мешканцю області з тяжкими захворюваннями, серед них внутрішньо переміщені особи. Загальна сума — 991 тис. грн.

11 жителям Кобеляцької громади, чиє житло пошкодила стихія та зробила непридатним для проживання, виплатять по 15 тис. грн. 20 тис. грн спрямують трьом цивільним, які постраждали внаслідок авіаудару під час дії воєнного стану.

Також по 5 тис. грн отримають шестеро мешканців області, яким у грудні виповниться 100 років. Ще шістьом родинам, у яких народилася двійня, виплатять по 10 тис. грн.

