Полтавська міськрада виділила 10 млн грн для «Полтававодоканалу» через критичний стан

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 120

Полтавська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про виділення 10 млн грн для «Полтававодоканал». У міськраді зазначають, що підприємство перебуває у критичному стані.

Під час засідання депутати затвердили у новій редакції програму «Полтавський спротив», виділивши 10 млн грн на підтримку військових, а також внесли зміни до програми розвитку ЖКГ та благоустрою громади на 2025–2027 роки. У межах змін «Полтававодоканал» додатково отримає 10 млн грн.

Загальний обсяг фінансування підприємства у 2025 році становитиме 57,5 млн грн.

Напередодні в.о. міського голови Катерина Ямщикова повідомляла, що терміново скликає сесію через ситуацію на обласному комунальному підприємстві.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство «Полтававодоканал» на 45 тисяч гривень за невиконання вимог рішення щодо припинення зловживання монопольним становищем.