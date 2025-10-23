Грошова допомога від ООН для ВПО у 3600 грн на місяць: хто може отримати та як це зробити

Сьогодні, 09:30

Щоб отримати допомогу від ООН внутрішньо переміщеним особам потрібно звернутись до одного з офісів БФ «Право на захист», які є у Кременчуці та Полтаві

Деякі категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати допомогу від ООН у розмірі 3600 грн на місяць протягом трьох місяців. На сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців пояснюють, що право на отримання допомоги від ООН мають вразливі категорії ВПО, які змушені були покинути домівки менш як 6 місяців тому, та вразливі особи, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулись з-за кордону в Україну.

Вони повинні відповідати одному чи кільком з наступних критеріїв вразливості:

є членами родини, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

є членами родини, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

є членами родини з однією або кількома особами з особливими потребами, які мають інвалідність або хронічні захворювання.

Крім того, на цю допомогу можуть розраховувати лише домогосподарства, які не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН або інших агенцій ООН та/або гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців, а також не отримували грошової допомоги від УВКБ ООН та будь-якої іншої організації (агентств ООН та/або гуманітарних організацій) протягом останніх трьох місяців як особи, що повернулися після вимушеного переміщення через воєнні дії з-за кордону в Україну або як внутрішньо переміщені особи, що повернулися до місць постійного проживання з інших місць в Україні.

Щоб мати право на допомогу ООН, домогосподарства повинні мати дохід менше ніж 6318 грн на одну особу (члена сім'ї) на місяць.

Загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10800 грн.

Які документи потрібні, щоб отримати допомогу від ООН

Щоб отримати допомогу для ВПО від ООН, згідно з повідомленнями УВКБ ООН та його партнерської організації благодійного фонду «Право на захист», потрібно надати:

податковий номер;

паспорт громадянина України або інші документи, що посвідчують особу, з правильним написанням імені;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості, наприклад довідку ВПО та інші довідки чи витяги;

iBAN гривневого банківського рахунку головного заявника (голови домогосподарства);

свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про опікунство або інший офіційний документ про опікунство, що підтверджує зв’язок із дітьми, якщо це необхідно;

медичний висновок у випадку інвалідності або захворювання, що впливає на доступ до послуг, за наявності такого;

особистий номер телефону.

Щоб надати дані, які підтверджують право на отримання допомоги від ООН, всі члени домогосподарства повинні прийти до пункту збору даних. Якщо в сім'ї є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

БФ «Право на захист» визначає наступних осіб, які можуть входити до домогосподарства:

голова домогосподарства;

дружина чи чоловік голови домогосподарства;

діти голови домогосподарства та його чи її дружини, чи чоловіка віком до 23 років;

батьки голови домогосподарства та його чи її дружини, чи чоловіка;

дідусь або бабуся голови домогосподарства та його чи її дружини, чи чоловіка, але лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні.

Інші особи, що не входять цього списку, мають бути членами іншого домогосподарства, навіть якщо вони проживають разом.

Що потрібно зробити, щоб отримати допомогу від ООН

Для отримання допомоги від ООН потрібно пройти співбесіду та надати зазначені вище документи в офісі БФ «Право на захист». Надана при цьому інформація є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН.

Всього є 12 офісів Права на захист у 10 областях, на Херсонщині та Донеччині збором даних займаються мобільні групи.

Адреса офісів:

у Кременчуці — вул. Івана Мазепи, 58. Офіс працює у понеділок, четвер та п’ятницю з 9.00 до 16.00. Щоб потрапити на прийом, потрібно записатись в електронну чергу в Telegram-каналі.

— вул. Івана Мазепи, 58. Офіс працює у понеділок, четвер та п’ятницю з 9.00 до 16.00. Щоб потрапити на прийом, потрібно записатись в електронну чергу в Telegram-каналі. у Полтаві — вулиця Володимира Козака, 14. Офіс працює лише у п’ятницю з 9.00 до 16.00. Щоб потрапити на прийом, потрібно записатись в електронну чергу в Telegram-каналі.

Під час реєстрації домогосподарств на отримання допомоги визначається голова домогосподарства, на банківський рахунок якого перераховується уся сума допомоги відразу за три місяці. Банківський рахунок обов’язково має бути гривневий і має належати особі, визначеній головою домогосподарства.

Крім того, грошову допомогу ООН можна отримати на цифровий гаманець через застосунок Vibrant, через систему грошових переказів MoneyGram готівкою чи зарахуванням на банківський рахунок або через систему переказів PrivatMoney.