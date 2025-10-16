Суд зобов’язав Полтавське КАТП-1628 відшкодувати державі 9,8 млн грн збитків за системні пожежі на звалищі

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 86

За позовом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавщини суд зобов’язав місцеве комунальне автотранспортне підприємство відшкодувати державі понад 9,8 млн грн збитків, завданих унаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Суд установив, що на балансі Полтавського КАТП-1628 перебуває звалище твердих побутових відходів, розташоване у селі Макухівка Полтавського району. Упродовж 2024 року через систематичні пожежі на звалищі, зумовлені порушеннями вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, відбулися неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря. Унаслідок пожеж на сміттєзвалищі державі спричинено мільйонні збитки.

Із метою захисту інтересів держави в особі Державної екологічної інспекції Центрального округу прокурори пред’явили позов до Полтавського КАТП-1628. Господарським судом Полтавської області 13 жовтня 2025 року позов розглянуто та зобов’язано підприємство відшкодувати спричинені державі збитки на суму понад 9,8 млн грн.