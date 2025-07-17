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Полтавщина спрямувала понад 630 млн грн на підтримку оборонців

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 93

Найбільше — 478,2 млн грн — надійшло з бюджетів територіальних громад

Упродовж першого півріччя 2025 року громади Полтавської області разом із обласним та районними бюджетами спрямували на потреби захисників і захисниць 636,4 млн грн. Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Найбільше — 478,2 млн грн — надійшло з бюджетів територіальних громад, 155,5 млн грн — з обласного бюджету, ще 2,7 млн грн — із районних.

У середньому громади витратили на підтримку воїнів 5,4% власних доходів. Найвищі показники серед громад мають:

  • Мартинівська ТГ — 30,2%;
  • Новогалещинська ТГ — 24,8%;
  • Пришибська ТГ — 24,4%;
  • Терешківська ТГ — 20,2%;
  • Омельницька ТГ — 17,7%.

Нагадаємо, колишній перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ та ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос з Кременчука заявляв, що Україна могла б суттєво посилити армію, якби ефективніше використовувала бюджетні кошти. Йдеться про гроші, які держава виділяє, зокрема, на утримання цивільно-військових адміністрацій на тимчасово окупованих територіях.

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Автор: Телеграф
Теги: ЗСУ допомога
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