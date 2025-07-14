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Уряд пропонує підняти виплату допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень та впровадити щомісячні виплати

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 178

 

Виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу, збільшать до 7 тисяч гривень на місяць

Сьогодні в Кабміні затвердять законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Що уряд пропонує у законопроєкті:

  • Суттєво збільшення виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.
  • Щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить Уряд.
  • Впровадження програми «єЯсла». Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років.
  • Якщо батьки оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.
  • Збереження «Пакунку малюка» у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.
  • Частиною новацій у підтримці родин стане надання «Пакунку школяра», який уряд затвердив на минулому засіданні уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.

Денис Шмигаль зазначив, що детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися прокомунікує Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що допомогу при народженні дитини планують збільшити до 50 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася нова виплата — «Пакунок школяра». Її в розмірі 5 тис. грн зможуть отримати родини першокласників, які навчатимуться офлайн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд Шмигаль виплати народження дитини пакунок школяра пакунок малюка
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