Уряд пропонує підняти виплату допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень та впровадити щомісячні виплати

Виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу, збільшать до 7 тисяч гривень на місяць
Сьогодні в Кабміні затвердять законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Що уряд пропонує у законопроєкті:
Денис Шмигаль зазначив, що детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися прокомунікує Міністерство соціальної політики.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що допомогу при народженні дитини планують збільшити до 50 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що в Україні з’явилася нова виплата — «Пакунок школяра». Її в розмірі 5 тис. грн зможуть отримати родини першокласників, які навчатимуться офлайн.
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