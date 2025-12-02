Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні
Сьогодні, 19:01
У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися
У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг.
Нададуть роботу:
- Вантажникам/цям, сортувальникам/цям, пресувальникам/цям вторинної сировини, графік 08.00–16.00, р-н Ревївка, терміново. Тел. (050-30) 8-99-09
- Двірникові/ці АТ «Вепр», офіц. працевлашт., повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень, вимоги — бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.(09-89) 17-80-28.
- Для літнього чоловіка, з незначною проблемою зору потрібна помічниця по дому, пенсійного, або передпенсійного віку, можливе проживання, бажано з медичною освітою, за право наслідування житла (2-кімнатна квартира в центрі). Тільки телефонувати. Тел.(09-58) 36-72-40.
- Контролерові/ці КПП, АТ «Вепр», офіц. працевлаштув., повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень, вимоги — бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.(09-89) 17-80-28.
- Майстрові/ні з ремонту взуття, майстерня знаходиться у зручному місці з постійною клієнтурою, можливий подальший викуп майстерні. Тел.(09-63) 70-59-11.
- Майстрові/ні чоловічої зачіски, манікюрниці/ку в перукарню Ніка», вул. Київська, 58. Тел.(097-57) 2-68-80, 0-67-161-88-33.
- Охоронникам/цям, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 4. Тел.(09-66) 59-56-89, 095-427-70-98
- Перукарю/ці, центральна частина міста, світлом та клієнтами забезпечені. Тел.(067-53) 5-06-51.
- Різноробочому/чій АТ «Вепр», офіц. працевлашт., повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень, вимоги — бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.(09-89) 17-80-28.
- Стропальнику/ці на металобазу, р-н зуп.Присадки, графік роботи: пн-пт з 8.00-17.00, оф. оформлення (повний соц.пакет) або за договором ЦПХ, навчання за рахунок підпр-ва, з/п 17500 грн/міс. Тел.(050-30) 4-70-33
- Швачці/кравцю на швейне виробництво, графік роботи з 8.00 до 16.30, субота, неділя вихідні, з/п 20000 грн./міс. Тел.(097-31) 3-35-51.
Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.
Нагадаємо, що Полтавська область у п’ятірці кращих за роботою служби зайнятості з працевлаштування.
