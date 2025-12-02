На Полтавщині понад тисячу переселенців працевлаштували за державною програмою компенсацій

Полтавська область увійшла до переліку лідерів за цим показником

Від початку року на Полтавщині працевлаштували 1164 внутрішньо переміщені особи за державною програмою компенсацій. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, компенсації отримали вже 294 працедавці. Завдяки таким показникам області владося посісти 4 місце за рейтингом серед інших областей України.

За умовами програми, роботодавець отримує 8 тисяч гривень компенсації за кожну людину зі статусом ВПО, яку бере на роботу. Для цього необхідно укласти трудовий договір та подати заяву в електронній формі через портал «Дія» або безпосередньо до центру зайнятості разом із пакетом документів.

Програма має двосторонній ефект: вона підтримує підприємців у період війни та допомагає переселенцям швидше адаптуватися, знайти стабільну роботу і забезпечити свої родини.

