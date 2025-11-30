На Полтавщині жінки опановують нетипові професії в рамках експериментального проєкту

Сьогодні, 16:42

У межах експериментального проєкту обласний центр зайнятості вже направив на навчання 34 учасниці, відкриваючи їм можливість опанувати нові спеціальності та побудувати кар’єру у традиційно «чоловічих» сферах

На Полтавщині вже 34 жінки проходять навчання у рамках експериментального проєкту з опанування нових спеціальностей. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, нині в області триває реалізація програми підтримки жінок, які прагнуть опанувати нові спеціальності та будувати кар’єру у сферах, де їх традиційно було небагато.

Обласний центр зайнятості публікує цифри: наразі на професійне навчання вже направили 34 жінки. Вони опановують такі спеціальності, як трактористка-машиністка сільськогосподарського виробництва, операторка верстатів із програмним керуванням, водійка автотранспортних засобів та водійка навантажувача 2-го розряду.

Тому подібні ініціативи мають на меті забезпечити рівні можливості для кожного, тож і надалі отримуватимуть підтримку.

У межах проєкту в області прагнуть формувати сильний, сучасний і рівноправний ринок праці, де кожна жінка має можливість реалізувати себе у тій професії, яку обирає.

