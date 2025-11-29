На Полтавщині 208 ветеранів уже направили на навчання для нового фаху

На Полтавщині у межаї програми на професійне навчання направили 208 учасників бойових дій та ветеранів війни, які повернулися з фронту. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, таким чином продовжується реалізація експериментального проєкту із підтримки ветеранів та людей, які отримали інвалідність через війну. Його мета — допомогти їм опанувати нові цивільні спеціальності, підвищити конкурентоспроможність на ринку праці та створити умови для відкриття власної справи.

Когут також додав, що в області робота з ветеранами триває щоденно, а програма має стати одним із інструментів для їхнього успішного повернення до мирного життя.

