На Полтавщині завершують жнива: намолочено 2,3 млн тонн кукурудзи

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 109

На Полтавщині виходять на фінішну пряму зі збором зернових та зернобобових культур: аграрії вже обмолотили 93% від прогнозованих площ. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, станом на кінець листопада в області намолочено 2,3 млн тонн кукурудзи на зерно. Також майже завершено збирання цукрових буряків — накопано близько 1,1 млн тонн.

Паралельно в регіоні триває сезон цукроваріння. Підприємства Полтавщини вже виробили 164 тис. тонн цукру з нового врожаю, переробивши понад 1 млн тонн буряків. Потужностей цукроварень достатньо, щоб повністю забезпечити потреби області.

Нагадаємо, цьогоріч Полтавщина увійшла до трійки лідерів серед областей за темпами збору врожаю.