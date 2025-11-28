Олена Шуляк
Бізнес/Робота

АРМА оголосила конкурс на управителя активів IDS Ukraine — виробника «Миргородської»

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 124

 Прибуток компанії спрямовуватимуть до держбюджету

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на Prozorro для визначення управителя групи компаній IDS Ukraine — виробника мінеральної води «Миргородська», «Моршинська» та інших брендів. Про це повідомили на сайті АРМА.

В управління передають корпоративні права компаній повного виробничого циклу — від видобутку води до її дистрибуції на українському та міжнародних ринках. В АРМА зазначають, що активи мають налагоджені процеси, високу впізнаваність та стабільний попит, тому входять до одних із найперспективніших у портфелі агентства.

За умовами конкурсу, прибуток IDS Ukraine надходитиме до державного бюджету, окрім винагороди управителя.

За відкритими даними, нерозподілений прибуток групи перевищує 1 млрд грн, а очікувані мінімальні надходження до бюджету становлять понад 24 млн грн щомісяця.

— Основна вимога — зберегти та примножити цінність активу, важливо також забезпечити спрямування державі нерозподіленого прибутку, — зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

До участі в конкурсі допускаються компанії, які можуть підтвердити:

  • досвід у виробництві напоїв або харчової продукції;
  • досвід в оптовій торгівлі водою та управлінні активами;
  • фінансову спроможність;
  • прозору структуру власності;
  • бездоганну ділову репутацію.

Тендерні пропозиції приймають до 18.00 12 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що АРМА продовжує пошук управителя для 25% акцій Крюківського вагонзаводу.

0
Автор: Руслана Горгола
