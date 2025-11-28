АРМА оголосила конкурс на управителя активів IDS Ukraine — виробника «Миргородської»

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на Prozorro для визначення управителя групи компаній IDS Ukraine — виробника мінеральної води «Миргородська», «Моршинська» та інших брендів. Про це повідомили на сайті АРМА.
В управління передають корпоративні права компаній повного виробничого циклу — від видобутку води до її дистрибуції на українському та міжнародних ринках. В АРМА зазначають, що активи мають налагоджені процеси, високу впізнаваність та стабільний попит, тому входять до одних із найперспективніших у портфелі агентства.
За умовами конкурсу, прибуток IDS Ukraine надходитиме до державного бюджету, окрім винагороди управителя.
За відкритими даними, нерозподілений прибуток групи перевищує 1 млрд грн, а очікувані мінімальні надходження до бюджету становлять понад 24 млн грн щомісяця.
До участі в конкурсі допускаються компанії, які можуть підтвердити:
Тендерні пропозиції приймають до 18.00 12 грудня 2025 року.
Нагадаємо, що АРМА продовжує пошук управителя для 25% акцій Крюківського вагонзаводу.
