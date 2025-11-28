В Україні посилюється кадровий дефіцит: плани компаній на 2026 рік

У 2025 році 74% компаній відчували значну нестачу працівників, 21% — часткову, і лише 5% не мали труднощів із пошуком персоналу

У 2026 році головними тенденціями на українському ринку праці стануть дефіцит кадрів та подальше зростання заробітних плат. Про це йдеться в опитуванні Європейської Бізнес Асоціації, передає Мінфін.

Як компанії підтримують працівників

Компанії відзначають, що у 2025 році ключовими способами підтримки працівників залишалися повна виплата заробітної плати та виплата премій. У повному обсязі зарплату виплачували 94% роботодавців, а премії — 86%.

Бізнес також інвестував у розвиток персоналу: понад половина компаній пропонували працівникам освітні курси, а більше ніж половина забезпечували психологічну підтримку.

Частина роботодавців надавала розширену допомогу, компенсуючи оренду житла, міжнародне медичне страхування, податки, а також витрати на електроенергію та інтернет.

У 2024 році рівень підтримки був вищим: тоді 98% компаній повністю виплачували зарплату, 84% — премії, 56% інвестували у розвиток команд.

Дефіцит кадрів

Попри зусилля бізнесу, дефіцит кадрів залишається однією з найгостріших проблем. У 2025 році 74% компаній відчували значну нестачу працівників, 21% — часткову. Лише 5% не мали труднощів із пошуком персоналу.

Дефіцит кадрів відчувають майже всі: 74% опитаних зазначили, що проблема є значною, 21% повідомили про частковий дефіцит, і лише 5% компаній не відчувають нестачу кадрів. Ситуація є схожою з торішньою: у 2024 році 71% відчували значний дефіцит кадрів, 25% — частковий дефіцит, і лише 4% не мали нестачі кадрів.

Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям.

Окрім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.

46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18−22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність. 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що поки не мають достатньо даних для оцінки.

Плани компаній на 2026 рік

Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній.

Зокрема, 28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%, 23% — на 5−10%, 10% — на 16−20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році. До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11−20% (64%) або до 10% (28%).

36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% — не планують змін, 9% — планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності.

Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

Серед інших запланованих змін:

збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу — 25%

вихід на нові ринки та пошук партнерів — 18%

зміна керівництва / відкриття нових регіональних представництв — 6%

скорочення витрат на навчання — 5%

закриття представництв — 3%

Щодо можливості впровадити чотириденний робочий тиждень, 84% компаній поки не планують впроваджувати такі зміни і тільки 2% розглядають таку можливість. Для 14% — це неможливо через специфіку роботи.

Методика опитування

У дослідженні взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом. Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% — середній, а 12% — малий. Найбільше учасників представляють оптову та роздрібну торгівлю, фармацевтичну галузь, спеціалізовані консультаційні послуги, а також виробництво товарів масового вжитку нехарчового призначення.

Серед учасників дослідження були також представники аграрної сфери, виробництва продуктів харчування, ІТ, фінансових послуг, логістики, виробництва промислових товарів, металургії, переробної промисловості, будівництва, закладів громадського харчування, освітніх послуг, сфери гостинності та інші.

Дослідження тривало у період з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року. Участь у дослідженні була анонімною.

