Олена Шуляк
"єЯсла" та "єСадок": деталі нових державних програм
ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

В Україні посилюється кадровий дефіцит: плани компаній на 2026 рік

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 226

 

У 2025 році 74% компаній відчували значну нестачу працівників, 21% — часткову, і лише 5% не мали труднощів із пошуком персоналу

У 2026 році головними тенденціями на українському ринку праці стануть дефіцит кадрів та подальше зростання заробітних плат. Про це йдеться в опитуванні Європейської Бізнес Асоціації, передає Мінфін.

Як компанії підтримують працівників

Компанії відзначають, що у 2025 році ключовими способами підтримки працівників залишалися повна виплата заробітної плати та виплата премій. У повному обсязі зарплату виплачували 94% роботодавців, а премії — 86%.

Бізнес також інвестував у розвиток персоналу: понад половина компаній пропонували працівникам освітні курси, а більше ніж половина забезпечували психологічну підтримку.

 

Частина роботодавців надавала розширену допомогу, компенсуючи оренду житла, міжнародне медичне страхування, податки, а також витрати на електроенергію та інтернет.

У 2024 році рівень підтримки був вищим: тоді 98% компаній повністю виплачували зарплату, 84% — премії, 56% інвестували у розвиток команд.

Дефіцит кадрів

Попри зусилля бізнесу, дефіцит кадрів залишається однією з найгостріших проблем. У 2025 році 74% компаній відчували значну нестачу працівників, 21% — часткову. Лише 5% не мали труднощів із пошуком персоналу.

 

Дефіцит кадрів відчувають майже всі: 74% опитаних зазначили, що проблема є значною, 21% повідомили про частковий дефіцит, і лише 5% компаній не відчувають нестачу кадрів. Ситуація є схожою з торішньою: у 2024 році 71% відчували значний дефіцит кадрів, 25% — частковий дефіцит, і лише 4% не мали нестачі кадрів.

Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям.

 

Окрім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.

46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18−22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність. 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що поки не мають достатньо даних для оцінки.

Плани компаній на 2026 рік

Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній.

Зокрема, 28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%, 23% — на 5−10%, 10% — на 16−20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році. До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11−20% (64%) або до 10% (28%).

 

36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% — не планують змін, 9% — планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності.

Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

 

Серед інших запланованих змін:

  • збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу — 25%
  • вихід на нові ринки та пошук партнерів — 18%
  • зміна керівництва / відкриття нових регіональних представництв — 6%
  • скорочення витрат на навчання — 5%
  • закриття представництв — 3%

Щодо можливості впровадити чотириденний робочий тиждень, 84% компаній поки не планують впроваджувати такі зміни і тільки 2% розглядають таку можливість. Для 14% — це неможливо через специфіку роботи.

Методика опитування

У дослідженні взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом. Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% — середній, а 12% — малий. Найбільше учасників представляють оптову та роздрібну торгівлю, фармацевтичну галузь, спеціалізовані консультаційні послуги, а також виробництво товарів масового вжитку нехарчового призначення.

Серед учасників дослідження були також представники аграрної сфери, виробництва продуктів харчування, ІТ, фінансових послуг, логістики, виробництва промислових товарів, металургії, переробної промисловості, будівництва, закладів громадського харчування, освітніх послуг, сфери гостинності та інші.

Дослідження тривало у період з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року. Участь у дослідженні була анонімною.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Полтавська область знаходиться у пятірці кращих за роботою служби зайнятості з працевлаштування.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін роботодавці кадри
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх