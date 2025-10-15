«Кар’єра ветерана»: цифрова платформа для пошуку роботи та нових можливостей для ветеранів та ветеранок

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Соціальний захист

«Кар’єра ветерана»: цифрова платформа для пошуку роботи та нових можливостей для ветеранів та ветеранок

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 101

 

На цій платформі вже розміщено понад 32 тисяч вакансій, що постійно оновлюються — із них більш як 5200 й наразі є актуальними

Знайти справу до душі після військової служби, гідну досвіду ветеранів і ветеранок, їхніх цінностей та прагнення розвиватися, можливо на сучасній цифровій платформі «Кар’єра ветерана», створеній Українським ветеранським фондом Мінветеранів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Цей цифровий майданчик забезпечує повний супровід — від пошуку роботи до працевлаштування, включно із рекомендаціями з підготовки резюме та проходження співбесіди, практичні поради, а також спеціальний відеокурс. 

На платформі вже розміщено понад 32 тисяч вакансій, що постійно оновлюються — із них більш як 5200 й наразі є актуальними.

«Кар’єра ветерана» корисна і для роботодавців — вони можуть запропонувати Захисникам і Захисницям приєднатися до команди у своїх компаніях, підприємствах або організаціях.  

Ознайомитися з актуальними вакансіями можна за посиланням.

— Ветерани та ветеранки — це про унікальний досвід, дисципліну, лідерство та здатність працювати в команді навіть у найскладніших умовах. Саме ці якості роблять їх цінними фахівцями у будь-якій сфері — від державної служби до підприємництва чи творчих галузей, — йдеться в повідомленні.

 

Як українському бізнесу готуватись до повернення мобілізованих співробітників

Це питання все частіше з’являється у розмовах HR-команд. І водночас поки що мало готових рішень, як це зробити ефективно та з повагою до досвіду кожного. Одне з таких рішень — запровадження ролі Veteran Officer: фахівця, який допомагає компанії створювати підтримуюче середовище для ветеранів і тих, хто повертається після служби.

Українська неурядова організація Unit 6.0, яка спільно зі шведським проєктом Reskilling Ukraine системно займається питаннями перенавчання ветеранів та ветеранок цивільним професіям, які затребувані на ринку праці України, готує фахівців із професійної адаптації, які самі є ветеранами. Вони поєднують розуміння досвіду служби та знання HR-процесів, тож можуть стати містком між компанією та тими, хто повертається до цивільного життя.

Сьогодні, 15 жовтня, о 16.00 ця організація разом з Українська Асоціація Менеджменту Карʼєри проведе зустріч для HR, HRD і представників компаній, де розкаже про формат стажувань і покаже, чому це корисно та необхідно для компаній вже сьогодні.

Що отримує компанія?

  • оцінку готовності компанії до роботи з ветеранами;
  • практичні ідеї та пропозиції, що допоможуть зробити організацію більш зручною, інклюзивною та відкритою для ветеранів;
  • додану соціальну цінність: компанія стає прикладом відповідального бізнесу, який дбає про людей.

На онлайн-зустріч запрошуються представники бізнесу та організацій, яким близька ідея корпоративної стійкості та підтримки ветеранів. Реєстрація на захід за посиланням.

Підприємства Кременчуччини шукають працівників, а на обліку в центрі зайнятості перебуває понад тисяча безробітних: які причини

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав про кар’єрне консультування ветеранів війни та де вони можуть безоплатно отримати консультацію фахівця-ветерана з професійної адаптації як в онлайн, та і в офлайн режимі у Кременчуці.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів ветерани війни консультації вакансія працевлаштування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх