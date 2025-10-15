«Кар’єра ветерана»: цифрова платформа для пошуку роботи та нових можливостей для ветеранів та ветеранок

На цій платформі вже розміщено понад 32 тисяч вакансій, що постійно оновлюються — із них більш як 5200 й наразі є актуальними

Знайти справу до душі після військової служби, гідну досвіду ветеранів і ветеранок, їхніх цінностей та прагнення розвиватися, можливо на сучасній цифровій платформі «Кар’єра ветерана», створеній Українським ветеранським фондом Мінветеранів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Цей цифровий майданчик забезпечує повний супровід — від пошуку роботи до працевлаштування, включно із рекомендаціями з підготовки резюме та проходження співбесіди, практичні поради, а також спеціальний відеокурс.

«Кар’єра ветерана» корисна і для роботодавців — вони можуть запропонувати Захисникам і Захисницям приєднатися до команди у своїх компаніях, підприємствах або організаціях.

Ознайомитися з актуальними вакансіями можна за посиланням.

— Ветерани та ветеранки — це про унікальний досвід, дисципліну, лідерство та здатність працювати в команді навіть у найскладніших умовах. Саме ці якості роблять їх цінними фахівцями у будь-якій сфері — від державної служби до підприємництва чи творчих галузей, — йдеться в повідомленні.

Це питання все частіше з’являється у розмовах HR-команд. І водночас поки що мало готових рішень, як це зробити ефективно та з повагою до досвіду кожного. Одне з таких рішень — запровадження ролі Veteran Officer: фахівця, який допомагає компанії створювати підтримуюче середовище для ветеранів і тих, хто повертається після служби.

Українська неурядова організація Unit 6.0, яка спільно зі шведським проєктом Reskilling Ukraine системно займається питаннями перенавчання ветеранів та ветеранок цивільним професіям, які затребувані на ринку праці України, готує фахівців із професійної адаптації, які самі є ветеранами. Вони поєднують розуміння досвіду служби та знання HR-процесів, тож можуть стати містком між компанією та тими, хто повертається до цивільного життя.

Сьогодні, 15 жовтня, о 16.00 ця організація разом з Українська Асоціація Менеджменту Карʼєри проведе зустріч для HR, HRD і представників компаній, де розкаже про формат стажувань і покаже, чому це корисно та необхідно для компаній вже сьогодні.

Що отримує компанія?

оцінку готовності компанії до роботи з ветеранами;

практичні ідеї та пропозиції, що допоможуть зробити організацію більш зручною, інклюзивною та відкритою для ветеранів;

додану соціальну цінність: компанія стає прикладом відповідального бізнесу, який дбає про людей.

На онлайн-зустріч запрошуються представники бізнесу та організацій, яким близька ідея корпоративної стійкості та підтримки ветеранів. Реєстрація на захід за посиланням.

