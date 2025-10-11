На Полтавщині податківці виявили тіньові схеми на понад 12 млрд грн

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 139

Протягом січня — вересня 2025 року фахівці Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області виявили фінансові операції з ознаками відмивання коштів на понад 12,6 млрд грн. Про це повідомили у ДПС 9 жовтня.

Податківці провели аналітичні дослідження діяльності підприємств, які могли бути причетні до «тіньових» схем. За результатами перевірок склали 25 висновків із ознаками кримінальних правопорушень. Всі матеріали вже передані правоохоронцям і приєднані до відповідних кримінальних проваджень.

