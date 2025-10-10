ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Верховна Рада дозволила оборонним підприємствам бронювати навіть тих працівників, яких розшукує ТЦК

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 136

 Працівників з неоформленими військовими документами зможуть бронювати на 45 днів

Верховна Рада 9 жовтня підтримала законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК) та критичної інфраструктури. Про це повідомила народна депутатка Галина Янченко у Facebook.

Згідно із законом, працівників, які не мають належно оформлених військово-облікових документів, не перебувають на військовому обліку або не уточнили персональні дані, можна буде тимчасово бронювати на строк до 45 днів.

— За цей час люди зможуть пройти ВЛК, оформити документи й влаштуватися на роботу на оборонні заводи — і не ховатися від ТЦК, — пояснила Янченко.

Таке бронювання можливе один раз на рік. Протягом цього часу працівник має усунути всі порушення військового обліку, після чого підлягатиме бронюванню на загальних підставах.

При цьому закон не звільняє від відповідальності за порушення облікових вимог, але дозволяє уникнути простою підприємств і пришвидшити виробництво озброєння.

За словами депутатки, документ розробляли спільно з Мінстратегпромом та представниками оборонних асоціацій, аби вирішити кадрову кризу на збройних підприємствах.

«Кременчуцький Телеграф» ще 3 червня проаналізував законопроєкт № 13355, який був зареєстрований у Верховній Раді 30 травня.

Нагадаємо, 2 вересня ми повідомляли, що у Полтавській області переглянули перелік підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури — деякі з них втратили можливість бронювати працівників.

Автор: Руслана Горгола
