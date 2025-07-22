В Україні запровадили мораторій на безпідставні перевірки бізнесу

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Указ спрямований на стимулювання економіки та зменшення тиску на підприємців

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №538/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу.

Як зазначено в документі, мета — захист підприємців в умовах воєнного стану та стимулювання економічного зростання. Зокрема, обмеження стосуватимуться перевірок суб’єктів господарювання з низьким ступенем ризику та авторизованих економічних операторів, за винятком підакцизної діяльності.

Кабінет Міністрів має вжити заходів для дерегуляції, вдосконалення контролю та запровадження ризик-орієнтованого підходу. Передбачено також захист іноземних інвесторів, цифровізацію процедур і перевірку законності дій правоохоронців у кримінальних провадженнях, пов’язаних з бізнесом.

Документ містить рекомендації парламенту щодо розгляду низки законопроєктів, які посилюють правовий захист підприємців, зокрема:

про посилення захисту бізнесу під час кримінального провадження;

про компенсацію інвестицій через податки;

про реформу державного нагляду;

про відповідальність посадових осіб контролюючих органів;

про використання заарештованих російських активів.

Контроль за реалізацією рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.

Нагадаємо, що з 5 липня підприємства, установи й організації на підконтрольних територіях зобов’язані подавати державну статистичну звітність.