Малий та середній бізнес оцінює свої збитки щонайменше у $80 мільярдів

Сьогодні, 06:35 Переглядів: 109

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються в 80 мільярдів доларів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 внаслідок зниження ділової активності – 21%. Про це йдеться у опитуванні Advanter Group спільно з діловими клубами України та Центром економічного відновлення.

Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів по відношенню до 2021 року. Натомість 34% не бачать можливості мати суттєві обсяги діяльності в цьому році.

Які стратегічні рішення вже реалізує бізнес:

Запуск нових продуктів або бізнесів 37,1%;

Пошук нових експортних можливостей 32,9%;

Об'єднання з іншими підприємствами 22,5%;

Адаптація виробництва і сервісів під поточні потреби держави і суспільства 54,5%;

Орієнтація на державні закупівлі 10,8%;

Заморожування діяльності 27,7%.

Основними потребами бізнесу залишається доступ до фінансів. Також критичним є збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу.