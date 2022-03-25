Малий та середній бізнес оцінює свої збитки щонайменше у $80 мільярдів

Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів
Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються в 80 мільярдів доларів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 внаслідок зниження ділової активності – 21%. Про це йдеться у опитуванні Advanter Group спільно з діловими клубами України та Центром економічного відновлення.
Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів по відношенню до 2021 року. Натомість 34% не бачать можливості мати суттєві обсяги діяльності в цьому році.
Основними потребами бізнесу залишається доступ до фінансів. Також критичним є збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу.