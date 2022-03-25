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Бізнес/Робота, Ділові новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Малий та середній бізнес оцінює свої збитки щонайменше у $80 мільярдів

Сьогодні, 06:35 Переглядів: 109

Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються в 80 мільярдів доларів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 внаслідок зниження ділової активності – 21%. Про це йдеться у опитуванні Advanter Group спільно з діловими клубами України та Центром економічного відновлення.

Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів по відношенню до 2021 року. Натомість 34% не бачать можливості мати суттєві обсяги діяльності в цьому році.

Які стратегічні рішення вже реалізує бізнес:

  • Запуск нових продуктів або бізнесів 37,1%;
  • Пошук нових експортних можливостей 32,9%;
  • Об'єднання з іншими підприємствами 22,5%;
  • Адаптація виробництва і сервісів під поточні потреби держави і суспільства 54,5%;
  • Орієнтація на державні закупівлі 10,8%;
  • Заморожування діяльності 27,7%.

Основними потребами бізнесу залишається доступ до фінансів. Також критичним є збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бізнес війна
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