Новорічна ніч минула без грубих порушень правопорядку—поліція Полтавщини

У новорічну ніч до охорони публічного порядку та безпеки на території населених пунктів Полтавської області було залучено максимальну кількість особового складу поліції. Грубих порушень громадського порядку та надзвичайних подій у регіоні не зафіксовано. Про це звітувала пресслужба поліції Полтавщини.

