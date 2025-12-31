У Кременчуці зупинили двох чоловіків, які мали при собі наркотики

Учора у Кременчуці упродовж дня правоохоронці двічі знаходили наркотики у місцевих жителів. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
Перший інцидент стався вдень на вулиці Затонній. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили наркотичну речовину у 32-річного чоловіка.
Ще один випадок зафіксували на проспекті Лесі Українки, де у 41-річного чоловіка також виявили наркотики.
Для з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки на місця подій прибули слідчо-оперативні групи. Виявлені речовини вилучили та направили на експертизу.
