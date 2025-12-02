Полтавщина отримала додаткове фінансування на житло для ветеранів: ще 21 захисник зможе придбати оселю

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 275

Держава додатково виділила для області фінансування в обсязі 48 мільйонів гривень

Полтавщина зможе забезпечити житлом ще 21 ветерана війни: на це область отримала додаткові кошти. Про це повідомив т. в. о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Відомо, що грошову компенсацію отримують ветерани війни з інвалідністю І–ІІ груп, яка пов’язана із захистом незалежності та територіальної цілісності України. У травні область отримала майже 113 млн грн, із яких понад 110 млн грн вже спрямували громадам. Станом на зараз 44 учасники бойових дій отримали кошти, а 14 із них уже придбали житло.

Наприкінці листопада регіон отримав ще 48 млн грн субвенції, що дасть змогу забезпечити житлом додатково 21 ветерана. Розподіл коштів відбувається відповідно до встановленої черги, а питання фінансування розглянули під час засідання комісії при облдержадміністрації.

Виплати здійснюються за підтримки Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.

Нагадаємо, у Кременчуці створюватимуть комісію, яка розглядатиме питання виділення фінансування на житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб — учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.