Полтавщина

Полтавщина стала четвертою в Україні за рівнем безбар’єрності

Сьогодні, 09:03

 

Кременчук отримав 66% та увійшов до громад із високим рівнем індексу

Полтавщина посіла четверте місце серед областей України за рівнем безбар’єрності. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Загальний індекс області становить 65%. Вищі показники мають лише Київ (77%), Миколаївська область (71%) та Хмельницька область (66%).

У межах дослідження оцінювали також громади різних типів:

  • великі міста: Кременчук отримав 66% і увійшов до переліку громад із високим рівнем індексу, поступаючись Львову (83%) та Вінниці (75%);

  • середні міста: Миргород має результат 65%;

  • селищні громади: Котелевська громада також отримала 65% та ввійшла до топ-5 у своїй категорії.

У Мінрозвитку зазначають, що найбільш розвиненим напрямком в Україні нині є освітня безбар’єрність. Найнижчі оцінки отримали сфери фізичної доступності об’єктів та цифрової безбар’єрності — вони потребують найбільшої уваги місцевої влади.

У дослідженні взяли участь 95 громад.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Полтавщина увійшла до лідерів серед областей по реалізації стратегії з безбар'єрності.

Автор: Яна Гудзь
Теги: безбар'єрність
