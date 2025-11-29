Полтавщина стала четвертою в Україні за рівнем безбар’єрності

Полтавщина посіла четверте місце серед областей України за рівнем безбар’єрності. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.
Загальний індекс області становить 65%. Вищі показники мають лише Київ (77%), Миколаївська область (71%) та Хмельницька область (66%).
У межах дослідження оцінювали також громади різних типів:
великі міста: Кременчук отримав 66% і увійшов до переліку громад із високим рівнем індексу, поступаючись Львову (83%) та Вінниці (75%);
середні міста: Миргород має результат 65%;
селищні громади: Котелевська громада також отримала 65% та ввійшла до топ-5 у своїй категорії.
У Мінрозвитку зазначають, що найбільш розвиненим напрямком в Україні нині є освітня безбар’єрність. Найнижчі оцінки отримали сфери фізичної доступності об’єктів та цифрової безбар’єрності — вони потребують найбільшої уваги місцевої влади.
У дослідженні взяли участь 95 громад.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Полтавщина увійшла до лідерів серед областей по реалізації стратегії з безбар'єрності.
