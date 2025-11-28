На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 111

У другій половині дня 28 листопада, уночі та вранці 29 листопада на Полтавщині очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом, погодне явище відповідає I рівню небезпечності (жовтому). Така видимість може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Як раніше писали у патрульній поліції Полтавщини, водіям необхідно вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі й відмовитися від ризикованих маневрів.

У разі потреби варто зменшити швидкість і тримати дистанцію, не наближаючись до авто попереду. Під час зупинки потрібно вмикати аварійну сигналізацію.

Пішоходів просять позначати себе на дорозі світловідбивними елементами та переходити дорогу лише після того, як упевняться в безпечності руху.