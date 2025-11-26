ГО "Захист держави"
Полтавщина, Подорожі

Укрзалізниця змінює графіки та маршрути приміських поїздів у грудні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

 Обмеження стосуються рейсів на Полтавщині, Київщині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині

Укрзалізниця повідомила про зміни в русі приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи. Обмеження стосуються, зокрема, рейсів на Полтавщині.

Зміни 1–5 та 8 грудня

  • Поїзд №6532 Кременчук – Полтава-Південна курсуватиме лише до станції Кобеляки.
  • Поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук прямуватиме лише до Нових Санжар.

Зміни 9–10 грудня

  • Поїзд №6532 Кременчук – Полтава-Південна вирушатиме о 9.22 (замість 8.32) та прибуватиме о 12.32 (замість 11.35).

Тимчасове скасування рейсів 8–12 грудня

  • Не курсуватимуть поїзди №6363, №6364, №6365, №6366 сполученням Ромодан – Гребінка та у зворотному напрямку.

Зміни 1–7 грудня

  • Поїзд №6811 Гребінка – Київ-Волинський їхатиме за оновленим графіком: 11.34 – 14.56 (замість 11.15 – 14.37).

Зміни 15–22 грудня

  • №6363 Ромодан – Гребінка: відправлення 11.24, прибуття 13.11.
  • №6811 Гребінка – Київ-Волинський: відправлення 11.17, прибуття 14.39.

В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти оновлені розклади та враховувати зміни під час планування зимових поїздок.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила онлайн-квитки на приміські поїзди.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця приміський поїзд
