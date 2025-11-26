Укрзалізниця змінює графіки та маршрути приміських поїздів у грудні
Сьогодні, 17:27
Обмеження стосуються рейсів на Полтавщині, Київщині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині
Укрзалізниця повідомила про зміни в русі приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи. Обмеження стосуються, зокрема, рейсів на Полтавщині.
Зміни 1–5 та 8 грудня
- Поїзд №6532 Кременчук – Полтава-Південна курсуватиме лише до станції Кобеляки.
- Поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук прямуватиме лише до Нових Санжар.
Зміни 9–10 грудня
- Поїзд №6532 Кременчук – Полтава-Південна вирушатиме о 9.22 (замість 8.32) та прибуватиме о 12.32 (замість 11.35).
Тимчасове скасування рейсів 8–12 грудня
- Не курсуватимуть поїзди №6363, №6364, №6365, №6366 сполученням Ромодан – Гребінка та у зворотному напрямку.
Зміни 1–7 грудня
- Поїзд №6811 Гребінка – Київ-Волинський їхатиме за оновленим графіком: 11.34 – 14.56 (замість 11.15 – 14.37).
Зміни 15–22 грудня
- №6363 Ромодан – Гребінка: відправлення 11.24, прибуття 13.11.
- №6811 Гребінка – Київ-Волинський: відправлення 11.17, прибуття 14.39.
В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти оновлені розклади та враховувати зміни під час планування зимових поїздок.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила онлайн-квитки на приміські поїзди.
