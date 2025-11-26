На Полтавщині застосували аварійні знеструмлення

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 284

Через російські удари енергетики в області запровадили ГАВ

26 листопада у Полтавській області з 0.00 запровадили аварійні відключення електрики. Про це повідомили в «Полтаваобленерго» о 10.02.

У компанії зазначили, що застосування графіків аварійних вимкнень (ГАВ) пов’язане з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, які спричинили дефіцит електроенергії в системі.

Енергетики закликають жителів області економно користуватися електрикою та слідкувати за оновленнями щодо режимів роботи мереж.

Нагадаємо, що у частини містян світло також вимкнули через планові ремонти.