Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 26 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Енергетиків, 2А-75
вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
вул. Майора Борищака, 31Б
вул. Олександра Халаменюка, 4, 4Б, 6, 8
вул. Покровська, 26
вул. Соборна, 38, 40/2
пров. Богдана Хмельницького, 4-10
пров. Роменський, 2/7
вул. Академіка Герасимовича, 141-204
вул. Академіка Герасимовича, 81-106
вул. Білецьківська, 15-66
вул. Богдана Хмельницького, 3-32/1
вул. Гайдамацька, 147
вул. Гайдамацька, 72А-100А
вул. Євгена Коновальця, 3, 4
вул. Івана Чорнобаби, 3-27
вул. Недогарська, 10А-22/14
вул. Нова, 15/14-28
вул. Прирічна, 7-18
вул. Сержанта Мельничука, 16
вул. Херсонська, 1-22
вул. Чумацький Шлях, 69-83
вул. Чумацький Шлях, 125-129
вул. Ярослава Мудрого, 1-12
пр. Марусі Богуславки, 3, 5
пров. Недогарський, 9
туп. Урожайний, 1-12
пров. Урожайний, 3-20
вул. Тракторна, 9/8-22
наб. Лейтенанта Дніпрова, 1, 3
пр. Заводський, 12
пров. Літературний, 9
вул. Академіка Маслова, 21-54
вул. Михайла Драгоманова, 1-8
вул. Полковника Гегечкорі, 7, 32, 32А
вул. Софіївська, 4, 7/38
вул. Троїцька, 12/52-30.
квт. 287, 19, 19А, 23, 28
просп. Лесі Українки, 65, 69, 71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
