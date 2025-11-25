На Полтавщині вручили відзнаку дружині загиблого у бою льотчика Дмитра Фішера

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 225

У Миргороді на Полтавщині дружині загиблого військового льотчика, полковника Дмитра Фішера, вручили медаль «Гордість нації» від Ради німців України. Про це повідомляють у пресслужбі Миргородської бригади тактичної авіації, де служив полеглий пілот.

Віломо, що такий пам’ятний знак в Україні отримали лише четверо етнічних німців, один із них — посмертно. Голова організації Владислав Кушніров зазначив, що нагорода покликана вшанувати тих, хто віддав життя за свободу України.

Полковник Дмитро Фішер загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання — його літак Су-27 був уражений російськими засобами ППО. За час служби льотчик опанував п’ять типів бойових літаків, мав понад 1400 годин нальоту та представляв Україну на міжнародних авіашоу. Він також входив до числа українських пілотів, які першими ознайомилися з винищувачами F-16.

Попрощалися із льотчиком торік у березні — до цього він вважався зниклим безвісти.

8 липня 2025 року Президент надав йому звання Героя України посмертно. На початку серпня дружина та донька Дмитра Фішера отримали Золоту Зірку із рук Володимира Зеленського.