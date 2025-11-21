На Полтавщині виявили понад 460 порушень у сфері торгівлі підакцизними товарами

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 75

Сума штрафів за цими порушеннями склала близько 17 мільйонів гривень

Від початку року на Полтавщині податківці зафіксували порушення під час торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.

Упродовж січня — жовтня 2025 року податкова служба провела 486 фактичних перевірок суб’єктів господарювання. За їх результатами виявили 462 порушення, за які застосували фінансові штрафні санкції на суму 17 мільйонів гривень.

Окремо податківці склали 494 акти перевірок щодо податкової звітності з акцизного податку. За їх результатами донарахували штрафів приблизно ще на 600 тисяч гривень.

Начальник обласного управління ДПС Сергій Левченко зазначив, що служба зосереджує увагу на напрямках із найбільшими ризиками, аби ефективно реагувати на порушення та не створювати зайвого тиску на бізнес.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці викрили підпільне виробництво контрафактних сигарет: вилучено обладнання та товарів на 47 мільйонів гривень.