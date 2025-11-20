Полтавщина очищується від увічнення шанобливої памʼяті про комуністів

У Коломоцькій та Решитилівській громадах комунальники знесли памʼятники діячам, причетним до організації Голодомору. Наступний крок громад — перепоховання праху на комунальних кладовищах

У Коломоцькій та Решитилівській міських громадах демонтували памʼятники організаторам голодомору-геноциду. Демонтаж здійснили комунальні служби громад у межах виконання Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомив ініціатор демонтажу, представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Через 34 роки після виходу з під контролю Совєтського Союзу, 17 років після визнання Європарламентом Голодомору геноцидом, у селі Василівка Коломоцької міської ради Полавського району демонтували памʼятник який в реєстрі міністерства культури називався «Голова колгоспу Дениса Калістратовича Портненка, що загинув у 1930 році», загинув від рук українських повстанців—злих і кровожерливих ворогів народу «куркулів».

У селі Кривки Решитилівської міської ради, на Полтавщині знесли памʼятник «Активіст села Бабич І.Т., убитий куркулями в 1930 року».

Це стало можливо після того, як Міністерство культури своїм наказом «Про визнання такими, що не підлягають знесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, обʼєктів культурної спадщини» позбавило відповідного статусу вище вказані памʼятники.

Позаяк памʼятники цим діячам слугували їм і надгробками, у громадах готуються до наступного кроку: перепоховання праху колаборантів з публічного простору на територію найближчого комунального кладовища згідно із статтею 5. п. 4 деколонізаційного Закону.

Нагадаємо, Закон України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, оприлюднили 9 квітня 2015 року.