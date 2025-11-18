На Полтавщині запрацювала повнопрофільна ДНК-лабораторія від Міністерства внутрішніх справ

Новий підрозділ експертної служби дозволить оперативніше проводити ідентифікацію, формувати доказову базу та встановлювати родинні зв’язки
У Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України відкрили повнопрофільну молекулярно-генетичну лабораторію. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Правоохоронці зазначають: робота лабораторії спрямована на розширення можливостей експертної служби в умовах воєнного часу та зростання потреби в ДНК-дослідженнях.
Відомо, що відкриття лабораторії суттєво посилить:
розшук зниклих безвісти;
ідентифікацію загиблих військових і цивільних;
формування доказової бази у кримінальних провадженнях;
встановлення факту біологічного батьківства.
Нині в системі Експертної служби МВС функціонує 21 повнопрофільна ДНК-лабораторія та 3 лабораторії прямої ампліфікації. Усі експертно-криміналістичні центри оснащені сучасними швидкісними системами для експрес-ідентифікації ДНК, що дозволяє отримувати результати значно швидше, ніж традиційні методи лабораторних досліджень.
Нагадаємо, торік на Полтавщині запрацював центр розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного часу.
