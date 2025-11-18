На Полтавщині виявили фейкові листи від імені ТЦК та СП: шахраї намагаються отримати персональні дані випускників

У ТЦК та СП наголошують: листи — фейкові, інформацію збирають шахраї

У навчальних закладах Полтавщини останніми днями зафіксували фейкову розсилку від нібито Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. У них міститься вимога надати дані випускників — прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, адресу реєстрації, номер телефону, дату випуску та статус військового обліку. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Запитували інформацію на електронну адресу tckpltv.post.mil.gov@meta.ua, яка не належить жодному ТЦК та СП області.

У Полтавському обласному ТЦК та СП офіційно підтвердили: подібні листи вони не надсилали, і такі дії є спробою шахрайського збору персональних даних.

У ТЦК та СП зазначили низку порушень, за якими навчальні заклади можуть упізнати фейк:

адреса електронної пошти належить сервісу meta.ua, а не до офіційного військового домену mil.gov.ua;

у листі містяться вимоги, які ТЦК не мають права висувати, адже персональні дані не збираються через електронні запити — звірки проводять лише у визначеному законодавством порядку;

документ підписаний начебто начальником обласного ТЦК, хоча йдеться про «Полтавський об’єднаний ТЦК», що також є ознакою підробки;

формат листа не відповідає офіційним зразкам, помітно використання графічних редакторів.

Представники територіального центру попереджають керівництво навчальних закладів не надсилати жодних даних на підозрілі електронні адреси та одразу повідомляти про такі випадки. Крім того, в установі наголошують:

будь-які запити щодо військового обліку здійснюються лише офіційними каналами,

інформацію про підозрілі звернення слід перевіряти за офіційними контактами районних та міських ТЦК,

інші заходи реагування та попередження вже вживаються.

