Шахраї розсилають фейкові листи та збирають гроші від імені очільника ПОВА

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Керівник облвійськадміністрації закликав громадян не вестися на маніпуляції та звертатися до поліції

Шахраї почали розсилати фейкові листи з проханням матеріальної допомоги ніби-то від імені очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна. Про цю ситуацію керівник ПОВА повідомив у себе в телеграм-каналі.

За його словами, шахраї маніпулюють на чутливих темах та закликають від імені керівництва області долучитися до збору коштів, зокрема на потреби Збройних сил України.

— Вкотре наголошую: повідомлення такого змісту — фейк. Зловмисники свідомо і цілеспрямовано маніпулюють чутливими темами. Будьте пильними та ретельно перевіряйте інформацію, — наголошує Пронін.

А у разі отримання подібних листів керівник ПОВА закликав відразу звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, подібні листи підприємці області отримують уже не вперше.

Також нещодавно правоохоронці затримали полтавського благодійника, який продавав гуманітарні автівки, призначені для ЗСУ.