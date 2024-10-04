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Кременчук, Полтавщина

На двох річках області складна гідрологічна ситуація — Укргідрометцентр

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 158

 

На нижніх ділянках Псла та Ворскли спостерігається низький рівень витрати води, що є критичним для екосистем  

На двох річках Полтавщини нині спостерігається складна гідрологічна ситуація. Про це стало відомо із оцінки водності основних річок України за вересень 2024 року, що підготували фахівці Укргідрометцентру.

Метеорологи встановили, що на нижніх притоках Ворскли та Псла у вересні середні витрати води були нижчими за значення екологічної. А такі показники є критичними для функціонування екосистем річок.

Маловоддя спостерігається і на нижній ділянці річки Сула та по бічному припливу до Кременчуцького та Кам’янського водосховищ. Там водність за вересень становила 11-15% від норми для цього місяця.

Нагадаємо, у серпні Полтавський обласний гідрометцентр назвав ситуацію з річками області гідрологічною посухою. Склалася така несприятлива гідрологічна ситуація через тривале бездощів’я та екстремальну спеку.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: річки маловоддя рівень води Укргідрометцентр
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