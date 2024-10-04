У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Дмитром Назаровим

У понеділок, 7 жовтня, Кременчук прощатиметься із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Дмитром Назаровим. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення.
Загинув оборонець 30 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України під час російської збройної агресії.
Прощання та поховання Дмитра Назарова відбудеться у понеділок, 7 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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