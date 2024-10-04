У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Дмитром Назаровим

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 210

У понеділок, 7 жовтня, Кременчук прощатиметься із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Дмитром Назаровим. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення.

Загинув оборонець 30 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України під час російської збройної агресії.

Прощання та поховання Дмитра Назарова відбудеться у понеділок, 7 жовтня:

11.00 — відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.