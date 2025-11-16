Лісівник з Полтавщини Володимир Голованюк став повним кавалером ордена «За мужність»

Захисник отримав відзнаку І ступеня та нині тримає оборону під Покровськом

Володимира Голованюка, працівника ДП «Ліси України», нагородили орденом «За мужність» І ступеня. Відповідний указ підписав Президент України.

Після отримання нагороди І ступеня військовий став повним кавалером ордена «За мужність», адже раніше був відзначений II та III ступенями.

За інформацією Слобожанського лісового офісу, зараз Голованюк обороняє один із найскладніших напрямків фронту — Покровський.

Володимир воює з 2014 року: служив у десантних військах, виконував завдання у Силах спеціальних операцій, брав участь у боях на різних ділянках фронту. Після періоду служби повертався до цивільного життя, однак із початком повномасштабної війни у 2022 році знову мобілізувався добровольцем.

Він обороняв Полтавщину та сусідні області, а згодом — Херсонщину, де отримав поранення поблизу Кринок. Після лікування деякий час працював водієм у Зміївському надлісництві й допомагав військовим разом зі Спілкою воїнів-лісівників.

На початку 2025 року Голованюк втретє добровільно пішов до війська.

У захисника — дружина та четверо синів. Найстарший служить у ЗСУ, двоє молодших навчаються в Лубенському лісотехнічному фаховому коледжі.

